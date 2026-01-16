Siber suçların Türkiye’ye faturası 51 milyar lira

evrim içi dolandırıcılıktan verileri yok etmeye kadar çeşit çeşit işlenen siber suçların Türkiye'ye faturasının 51 milyar TL olduğu belirlendi. TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun "Dijital mecralarda çocuklara yönelik risk ve tehditler" raporunda, siber suçlar ve çevrimiçi dolandırıcılığa ilişkin önemli tespitler yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na yaptığı yerinde inceleme ziyaretinde yetkililerce dile getirilen bilgilere göre, siber suçların 2024 yılında Türkiye'ye faturası 51 milyar lira oldu. Raporda, siber suçların dünya çapında 9 trilyon dolardan fazla zarara neden olduğu belirtilirken söz konusu suç türünün önümüzdeki süreçte insanlık için en büyük 10 riskten biri olacağı kaydedildi. Siber suçlardaki artışın nedenleri ise "internet ve sosyal medya platformları üzerinde; kesintisiz iletişim, artan etkileşim, yoğun veri alışverişi, açıktan veri paylaşımı, 24 saat para transferi gibi imkânlar" olarak anlatılırken, bunların hayatı kolaylaştırdığı ancak açık kaynaklara yansıyan suçlarda ve siber suçlarda artışa yol açtığı vurgulandı.