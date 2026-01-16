Uyuşturucu soruşturmasında 15 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında saç ve kan örnekleri alınan isimlerden Murat Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi Rabia Karaca, modacı Rabia Yaman, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Miss Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, fenomen Dilara Ege Çevik, Suma Han gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy ile birlikte Avukat Burak Güngörmedi, Burak Ateş'in şoförü Ayhan Yücesoy, Resul Arslan, Emrah Gencer, işletmeci Yasin Burak Becek, Tuğrulbey Aran, Cihan Güler, Pınar Mintaş ve Serap Saylan'ın testi pozitif çıktı. Menajer Haluk Şentürk, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz ve Ömer Can Kılıç'ın ise sonuçları negatif çıktı.