AK Parti İstanbul’dan 150 bin yeni üye

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 2025 yılında yürütülen saha ve teşkilat çalışmalarıyla 150 bin yeni üyenin partiye kazandırıldığını, 130 bin sokak gönüllüsüyle 2026 kış dönemi saha çalışmalarının İstanbul'un tüm bölgelerinde başlatıldığını açıkladı. Özdemir, "Senin Hayatından Gidiyor" kampanyası kapsamında İBB'nin yaklaşık 7 yıllık hizmet sürecine ilişkin iddialarını belgelerle kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, İstanbul milletvekilleri Süleyman Soylu ile Seyithan İssiz'in de aralarında bulunduğuçok sayıda milletvekiliyle birlikte ortak basın açıklaması yaptı. 2025 yılı saha çalışmalarının tamamlandığını belirten Özdemir, "2025 yılımızı hem teşkilatımızın yeniden yapılanması hem de milletimizle kurduğumuz bağı güçlendirerek tamamladık.

Üye çalışmalarımızla 150 bin yeni üyemizi AK Parti İstanbul ailemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. Özdemir, Çarşı, pazar ve esnaf buluşmalarında vatandaşlarla buluştuklarını, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleriyle yürütülen çalışmaların 2025 yılının önemli çıktıları arasında yer aldığını söyledi. 2026 yılına ilişkin planlamayı da paylaşan Özdemir, 2026 yılı ilk çeyrek kış dönemi saha çalışmalarını İstanbul'un her bölgesinde başlattıklarını belirterek, "Bugün Bayrampaşa, Maltepe ve Esenyurt'ta sahadayız. 130 bin teşkilat mensubumuzla vatandaşlarımızla hane hane buluşmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP'NİN MEZARLIK KARARI

Özdemir, "Senin Hayatından Gidiyor' kampanyasına ilişkin "Bu kampanyayı indirme çabalarını yakından takip ettik" dedi. Mezarlık alanın İBB yönetimi tarafından imara açılması durumuna da değinen Özdemir, "Tarih 13 Mart 2025, karar numarası 415. Avcılar'da yaklaşık 180 dönümlük mezarlık alanı imara açıldı. Bu karar, Cumhur İttifakı'nın şerhine rağmen alınmıştır" diye konuştu.