Bakan Tunç açıkladı: Ankara’da eşine şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kadına şiddetin, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, çirkin ve aşağılık saldırılardan biri olduğunu vurguladı.

Şiddetin hiçbir türünü kabul etmedikleri gibi kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddettiklerini belirten Tunç, "Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kasten yaralama suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." bilgisini verdi.