SABAH, Van’daki sınır kapısında İranlılarla konuştu: Aç kalırız ama toprağımızı vermeyiz

İran'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle 28 Aralık'ta başlayan protestolar 19'uncu günü geride bırakırken, SABAH, Van'a gelen İranlılarla sınır kapısında konuştu. İl merkezine 103 kilometre mesafedeki Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye giriş yapan İranlılar alışverişlerini yaparak ülkelerine dönüyor. SABAH'ın görüştüğü Kapıköy'den giriş yapan İranlılar, ülkelerinde yaşanan gelişmeler nedeniyle tedirgin olduklarını ama Amerika'dan da korkmadıklarını dile getirdi. İnternetin kesik olması nedeniyle ülke içinde sağlıklı iletişim kurulamadığını dile getiren İranlılar, olaylarda ölenlerin sayısının resmi rakamların üzerinde olduğunu da ifade etti.

'ŞAHA DA İZİN VERMEYİZ'

Tebriz'de yaşayan ismini vermek istemeyen bir İranlı, "Ülkemizde ekonomik temelli sorunlar devam ediyor. Tahran, Meşhed gibi büyük şehirlerde çatışmalar var. Kaygılanıyoruz ama asla Amerika'dan korkmuyoruz. Biz aç kalırız, toprak yeriz ama toprağımızı vermeyiz. Hele ki Şah'ın çocukları ya da vârisleri Amerika'dan gelip ülkemizi yönetemez. Buna izin vermeyiz" dedi. Ticaret için Kahramanmaraş'a gelen ve ülkesine dönen Mehrdad Hıyaban ise İran'ın güçlüklerle baş edecek bir yapısı olduğuna vurgu yaparak, "İran devleti güçlüdür. Bu sorunların üstesinden gelecektir. Biz ne Amerika'nın ne de başka bir devletin ülkemize girip bizi bölmesine izin vermeyeceğiz. Amerika bize yıllardır çok ciddi ambargo uyguluyor ama yıkılmadık. Ülkemiz için savaşmaya da hazırız. İsrail savaşında kaçmadık, ülkemizi bırakmadık. Şimdi de kendi iç sorunumuzu halledeceğiz. İçimize girip bizi kışkırtan yapılar ve ajanlar var. İran yıkılsın istiyorlar ama yıkılmayacak" diye konuştu. Van'ın Başkale ilçesinden İran'ın Mahabad kentine akraba ziyaretine giden Ferdi de "İranlılar çok kaygılı. Bir an önce normal yaşama dönmek istiyorlar" dedi.