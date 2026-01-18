Başkan Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü! "Türkiye'nin desteği artarak sürecek"

Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ ARTARAK SÜRECEK"

Başkan Erdoğan, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğinin artarak süreceğini belirtti.