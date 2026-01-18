Sırada Rakka ve Deyrizor var

Halep'te yaşanan gelişmelerden sonra SDG'nin, Suriye'ye entegre olmakta direnmesi halinde nasıl bir süreç yaşanacağının planlaması yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise siviller konusunda çok hassas ve bunu Şara'ya iletti. Halep'teki süreçte sivillerin zarar görmemesinde Türkiye'nin telkinleri etkili oldu. Devletin zirvesi ve ilgili kurumlarda sürece ilişkin konuşulanlar ve sahada yaşananlar şöyle:

HAVA VE İSTİHBARAT

DESTEĞİ: SDG'nin, Suriye'ye entegre olmakta direnmesi halinde Fırat'ın doğu ve batısındaki operasyonlar devam edecek. Operasyonları Suriye yönetimi yürütecek ancak gerek duyulması halinde Türkiye hava ve istihbarat desteği sağlayacak.

RAKKA VE DEYRİZOR:

Operasyonların ilk aşaması Rakka, ardından Deyrizor olacak. Burada kritik nokta Rakka. SDG'nin tavrını sürdürmesi halinde Kamışlı'ya kadar ilerlemek konusunda Türkiye ve Suriye yönetiminin kararlı olduğu belirtiliyor. Ancak güvenlik kaynakları, Kamışlı'ya sıra gelmeden örgütün masaya döneceğini ve entegrasyona mecbur kalacağını düşünüyor.

HENDEK MODELİ: Türkiye, hendek operasyonlarında yaşadığı tecrübeyi Suriye yönetimi ile paylaşıyor. Halep'teki operasyonda bu tecrübeden yararlanıldı.