Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor! Masada kritik başlıklar var
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak Kabine’de, Suriye’de yaşanan son gelişmeler, Gazze ateşkes sürecinin ikinci aşaması ve yeni yılın ekonomik yol haritası ele alınacak.
Başkan Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında dış politikanın sıcak başlıkları, terörle mücadelede gelinen son aşama ve ekonomik görünüm yer alıyor.