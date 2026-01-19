Dondurucu soğukta rekor üretim

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda günlük petrol üretimi 81 bin varili aşarak rekor seviyeye ulaşırken Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu'ndaki faaliyetler, Türkiye'nin yerli enerji hamlesinin simgesi haline geldi. Bin 820 metre rakımda, eksi 10 derece soğukta ve yoğun kar yağışı altında çalışan TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ekipleri aralıksız mesai yapıyor. Kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye yaklaştığı ve şiddetli rüzgârın estiği bu bölgede, 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma sistemiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Ekiplerin kar zincirleri takılı araçlarla sahaya ulaştığı, ısıtmalı konteynerlerde dinlendiği ve özel koruyucu ekipmanlarla çalıştığı belirtildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşım güçlüğü olsa da üretimde herhangi bir kesinti ise yaşanmıyor. 2025 yılında Türkiye'nin toplam petrol üretimi, Gabar ve Karadeniz sahasındaki çalışmalarla 47,9 milyon varile çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da kar altında çalışan sondaj ekiplerinin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. Video, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Gabar sahası, 2023'te keşfedilen 1 milyar varil rezervle Türkiye'nin en büyük kara petrol alanlarından biri konumunda. 2026 planlamasında, yatay sondaj teknikleriyle kayalarda sıkışmış petrolün de yüzeye çıkarılması hedefleniyor. Bu yöntemle, Gabar'ın günlük üretiminin 100 bin varile ulaşması bekleniyor.