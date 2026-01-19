Terör örgütü için yolun sonu

Suriye'de milli birlik ve toprak bütünlüğünün sağlanması için imzalanan 10 Mart mutabakatına uymayan bölücü terör örgütü YPG/SDG geri adım atmak zorunda kaldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, YPG/ SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan 14 maddelik bir anlaşmaya imza attı. Ateşkes çağrısında bulunan Şara, "Suriye devleti tek bir devlettir ve karar merkezi tektir. Suriye kurumları, Suriye coğrafyasının tamamına girecek ve bölgedeki tüm unsurları kapsayasacaktır" dedi.

Anlaşmada özetle şu ifadelere yer verildi:

Yeniden konuşlandırmaya bir ön adım olarak kapsamlı bir ateşkes ilan edildi. SDG'nin tüm birlikleri Fırat Nehri'nin doğusuna çekilecek.

Deyrizor ile Rakka illeri idari ve askeri olarak tamamen, derhal Suriye hükümetine devredilecek.

Haseke'deki tüm sivil kurumlar, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilecek.

Suriye hükümeti tüm sınır geçişlerinin, petrol ve doğalgaz alanlarının kontrolünü ele alacak.

Tüm SDG askeri ve güvenlik personeli "bireysel" olarak Suriye Savunma ve İçişleri bakanlıklarına entegre edilecek.

SDG, eski rejimin kalıntılarını saflarına katmaktan kaçınacak. Eski rejim yetkililerinin listesini sunacak.

Siyasi katılım ve yerel temsilin garantisi olarak, Haseke Valiliği görevine atanacak adayı belirleyen bir başkanlık kararnamesinin yayınlanacak.

Ayn el-Arab (Kobani) bölgesinden ağır askeri varlık çekilecek. Kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulacak ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı yerel bir polis teşkilatınca korunacak.

DEAŞ tutukluları ve kampları güvenliğini sağlayan güçler Suriye hükümetiyle entegre edilecek.

Ulusal ortaklığı sağlamak amacıyla üst düzey askeri ve sivil görevlere atanmak üzere SDG liderliğince aday listesi sunulacak.

SDG, Suriyeli olmayan tüm PKK lider ve üyelerini Suriye dışına çıkaracak.

Afrin ile Şeyh Maksud bölgeleri sakinlerinin evlerine güvenli ve onurlu dönüşüne ilişkin mutabakat sağlanması için çalışılması.

HALEP HAVALİMANI UÇUŞA AÇILIYOR

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, terör örgütü YPG/SDG'nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanı'nda yapılan uçuşların yarından itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

YPG/SDG'DEN ESİRLERE İNFAZ SİVİLLE ATEŞ

Terör örgütü, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde sivil yerleşim alanlarını havan mermileri ve roketlerle vurdu. Terör örgütü YPG/ SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgali altındaki Tabka kentinden çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti, köprü ve su hatlarını tahrip etti.