Türkiye’nin desteği artarak sürecek

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan dün yaşanan gelişmelerin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, birlik, beraberlik, istikrar ve güvenliğine önem verdiğini vurgulayan Erdoğan, Suriye'nin terörden tamamen arındırılmasının bölgenin tamamı için de gerekli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye terörle mücadele başta olmak üzere birçok alandaki desteğinin artarak süreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Anlaşmanın hükümlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki dönemde tarafların taahhütlerine riayet ederek süreci istikrara taşımasını, geçmiş dönemden kalma, merkezi otorite boşluğunda dış desteklerle oluşturulan yapıların sona ermesini temenni ediyoruz." Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik ve entegrasyondan geçtiğinin tam manasıyla anlaşılmış olmasının ümit edildiği bildirdi.