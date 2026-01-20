500 bin konut projesinde 8 il için kura çekimi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 8 ilde daha hak sahiplerini belirlemek için kura çekilişi yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu takvime göre 21 Ocak Çarşamba günü Trabzon ve Tokat'ta, 22 Ocak Perşembe günü Amasya'da, 23 Ocak Cuma Manisa, Kastamonu ve Sivas'ta, 24 Ocak Cumartesi Aydın'da, 25 Ocak Pazar günü ise Giresun'da kura çekimi yapılacak. Böylece, toplamda 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 25 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselecek.