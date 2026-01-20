Aile Bakanı Göktaş Atlas Çağlayan’ın ailesini ziyaret etti: Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz

''ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ ALARAK DA ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Çağlayan'ın evinin önünde açıklama yapan Bakan Göktaş, "Öncelikle başımız sağ olsun. Atlas'ımızın ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Tabi ateş düştüğü yeri yakıyor, öncelikle bir anne olarak bu acıyı en derinimde hissettim. Allah kimseyi evladıyla sınamasın, evlat acısı gerçekten çok zor. Sayın Cumhurbaşkanımız aileyle bizzat görüştü, dün kabine sonrasındaki seslenişi gibi sürecin bizzat takipçisi olacağını ve gerekli talimatlarını verdiğini ifade etti. Burada, biz de, bakanlık olarak sürece müdahiliz. Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için de önleyici tedbirleri alarak da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda da bazı çalışmaları başlattık, tekrardan başımız sağ olsun. Ailenin acısını çok derinden paylaşıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda da süreci çok çok yakından takip edeceğiz" şeklinde konuştu.