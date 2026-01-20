Başkan Erdoğan’a hakaret eden sosyal medya ekibi villada enselendi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bazı devlet büyükleri, kamu görevlileri ile siyasilere yönelik, bir sosyal medya sayfasında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen sahte sosyal medya hesaplarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün talimatıyla sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

SEYDİKEMER'DE VİLLADA YAKALANDILAR

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Seydikemer ilçesinde bulunan bir villada sosyal medya trolleri C.D., K.K. ve S.Ü.Ö.'nün birlikte bulunduğu, üç ismin de aynı adreste yakalanarak gözaltına alındığı öne sürüldü. Şüphelilerin, sahte hesaplarla bağlantılı olarak bu villada saklandıkları iddia edildi. Operasyonlar kapsamında STK temsilcisi P.B.'nin de gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetkililerden edinilen bilgilere göre, dijital materyallerin incelendiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü ve dosya kapsamında yeni gözaltıların olabileceği ifade edildi.