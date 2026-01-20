İBB’nin hafriyat vurguncusu, o paralarla kumar oynadı sarı: Odada 300 bin dolar kaybetti

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın verdiği ifadeler, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki isimlerle özel jetle yaptığı seyahatlere ilişkin yeni bilgiler paylaştı. İşadamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jette uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı. Bu uçuşlara katılan Rabia Karaca'nın verdiği ek ifadeye SABAH ulaştı. Hafriyat vurguncusu firari Murat Gülibrahimoğlu ile 1.5 sene sevgili olarak ilişki yaşadığını belirten Karaca, "Kendisiyle birçok seyahatlerimiz olmuştur. 30 Mayıs 2022 tarihli Almanya-Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya, Ankara gibi birçok gezimiz olmuştur" dedi.

KIZLARI MURAT AYARLADI

Almanya'nın Münih kentindeki tatilde, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ve kız arkadaşının da olduğunu dile getiren Karaca, Gülibrahimoğlu, İmamoğlu'nun kasası işadamı Hüseyin Köksal'ın kız arkadaşının da bulunduğunu söyledi. Kızları, Gülibrahimoğlu'nun ayarlayıp arkadaşlarıyla eşleştirdiğini de sözlerine ekledi. Karaca, ifadesinin devamında "Ben ise sadece Murat Gülibrahimoğlu ile birlikteydim. Murat, bu tatilimizde beni, eşine yakalanmamak için Atina aktarmalı uçurdu. Murat Gülibrahimoğlu, tatilimizde bana çok sayıda hediye aldı. Hatta hediyelerim valize sığmamıştı. Diğer işadamları da yanındaki sevgililerine hediyeler aldı. Telefonumdan çıkan Almanya-Münih fotoğrafları bunun ispatıdır" dedi.

SARI ODADA KUMAR

Karaca, Kıbrıs'a gittiklerinde otelde Emel Müftüoğlu, Fatih Keleş, İmamoğlu'nun yakın arkadaşı işadamı Hakan Karanis, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Hukuk Müşaviri İbrahim Bülbüllü ve İmamoğlu'nun kasası işadamı Hüseyin Köksal'ı orada gördüğünü söyledi. Burada kendilerine özel olarak kumar oynamak için hazırlanmış sarı bir oda olduğunu anlatan Karaca, "Murat Gülibrahimoğlu'yla kumar oynamaya gittik. Bize özel bir oda tahsis edildi. Oda sarı renkte olup ismi de bu şekildeydi. Odaya girişte korumalar kapıda beklerdi. Murat, burada çok yüksek miktarda yaklaşık 300 bin dolar para kaybetti. Hüseyin Köksal ise yüksek miktarda para kazandı. Murat kaybettiği için kıpkırmızı olmuştu. Korkudan ona bakamıyordum. Masada Emel Müftüoğlu, Hüseyin ve Murat birlikte oyun oynadı" dedi.