Murat Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: "Tek bir tuğla bile koymadınız bari gölge etmeyin"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in deprem bölgesine ilişkin yaptığı eleştirilerine cevap verdi.

'BARİ GÖLGE ETMEYİN'

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama "anlamamaya", yapılanları "görememeye" devam ediyor.

455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin.

Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin. Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt'tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak."