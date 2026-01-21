SON DAKİKA... Bakan Yerlikaya duyurdu! 9 ilde 9 organize suç örgütüne operasyon: 65’i tutuklandı!

Sabah Uygulaması
DHA

SON DAKİKA... Güvenlik güçleri, suç örgütlerine yönelik düğmeye bastı. 9 ilde 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 65'i tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili "9 ilde 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 89 şüpheliyi yakaladık. 65' i tutuklandı. 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

