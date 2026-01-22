Bahis çetesi için hesap zamanı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında 18 Ocak günü operasyon düzenlendi. MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasadışı bahis oyunları üzerinden 3 şüphelinin haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Söz konusu şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve üçüncü kişilerin hesabından nakit çektirerek sisteme dahil ettikleri tespit edildi.

Operasyonda, şüpheliler Cihan Şanlı (Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Burak Soylu (HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi) ve Yavuz Başsav gözaltına alınmıştı. Operasyonda, 1.6 milyon TL, 13 bin dolar ele geçirildi. 3 şüpheliye ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL'ye el konuldu. Adliyeye sevk edilen Cihan Şanlı, Burak Soylu çıkarıldıklar mahkemece "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak" suçundan tutuklanırken Yavuz Başsav adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.