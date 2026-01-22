Bayrampaşa’da yeni operasyon: 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile belediyede görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik "irtikâp", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan yolsuzluk soruşturması devam sürüyor. Soruşturmada dinlenen müşteki, tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüpheliler, teşhis işlemleri ve bir kısım dijital delillerle birlikte 13 şüpheli tespit edildi. Şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı işlemi ile konut ve işyerlerinde arama ve el koyma kararı verildi.

BAŞKANIN KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında dosyada tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun kardeşi Ayhan Mutlu da gözaltına alındı.

BAŞKAN DA TUTUKLANMIŞTI

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 16 Eylül 2025'te aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da yer aldığı 26 şüpheli tutuklanmış, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Devam eden süreçte, rüşvet verdiği tespit edilen Marnas Hotel ile ilgili olarak CHP Bayrampaşa ilçe yönetiminde bulunan Bekir Önder ve işadamı İbrahim Ahmedi tutuklanmıştı. Ardından otelin müdürü Cengiz Fison ile Köşkeroğlu Baklava'nın sahibi Süleyman Köşkeroğlu tutuklanmıştı.