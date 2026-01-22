Bilişim sistemleri bireyi hedef haline getiriyor

Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik Paneli'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Hangi algoritmanın, hangi şirketin, hangi çıkar grubunun, hatta hangi devletin bizim mahremiyetimize, dijital egemenliğimize yönelik ne tür kampanyaların içinde olduğunun farkında olmadan, gençlerimizin sosyal medyadaki güçlü birtakım düşüncelerle ve kanaatlerle yönlendiriliyor olmasını başıboş bırakamayız" mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ise konuşmasında dijital dönüşümün ahlak, etik, güvenlik ve psikolojik harekât boyutuna odaklandı. Önal, bilişim sistemlerinin saldırganlara geniş imkânlar sunduğunu, bu durumun bireylerin yanında kurumları ve devletleri de hedef haline getirdiğini dile getirdi. Önal, sosyal medya platformlarında yalan ve yanıltıcı haberlerin yayılma hızının doğru içeriğe göre çok yüksek olduğunu belirtti. Sosyal medyada yapay zekâ kullanımının sadece bireysel değil, doğrudan ulusları tehdit eden bir düzeye geldiğini söyleyen Önal, bu sebeple yapay zekâ teknolojisiyle doğan risklerin, insanları ve toplumları koruyacak şekilde kamu yararı doğrultusunda yönetilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

EN ÖNEMLİ SİBER TEHDİT

"Algoritmalara devredilen faaliyetlerin artması ve yapay zekâ uygulamalarının hızla hayatımıza girmesiyle insanlık adına aydınlığın daha parlak ancak karanlığın da daha zifiri olduğu bir döneme girilmiştir" ifadelerini kullanan Önal, devasa ölçekte veri toplandığını ve işlendiğini belirterek "Toplanan her bir bilgi parçası, bireyleri ve toplumları yönlendirme gücüne sahip" dedi. Önal, deepfake destekli sosyal mühendislik saldırılarının tırmanışta olduğunu, gerçeğinden ayırt edilemeyen ses ve görüntülerin gelecek dönemlerde de ciddi toplumsal sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Yapay zekâ ile stratejik etkiye sahip kişiler adına üretilen sahte video ve ses kayıtlarının kişinin itibarsızlaştırılmasına, toplumun yanıltıcı bilgilendirilmesine ve diplomatik krizlere neden olabildiğinin altını çizen Önal "Türkiye'de dijital alan, tek boyutlu bir içerik düzenlemesi olarak değil, veri koruma, güvenlik, ifade özgürlüğü ve kamu düzeni boyutlarıyla ele alınan bütüncül bir yönetişim alanı olarak şekillendirilmektedir. Bu çerçevede sorumluluk ve güvenlik merkezli dijital özgürlük gözeten politikalar üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.