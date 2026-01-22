İBB vurguncularının Münih Seferi

İşadamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.

Firari hafriyat vurguncusu Rabia Karaca'nın 2022 Mayıs ayında İmamoğlu'nun A takımıyla birlikte yaptıkları Münih seferinin fotoğraflarına ulaşıldı. Daha önce de Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi Rabia Karaca'nın da bahsettiği Münih tatilinin İBB iştiraki İSTAÇ'ın katıldığı çevre fuarı olduğu ortaya çıktı. Kadınların, sabah İSTAÇ'ın katıldığı fuara gittikleri, akşamsa partiledikleri öğrenildi.

SPONSOR A TAKIMINDAN

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in geçtiğimiz gün gözaltına alınan sevgilisi Tuanna İyigör'ün telefonundan çıkan görsellerde, lüks hediyeler ve tatillerin karşılığında birlikte olduklarını ortaya koydu. 2022-2023 yılında Fatih Keleş ile sevgili hayatı yaşadığını kabul eden İyigör, kendisini Keleş'le tanıştıran ismin Murat Gülibrahimoğlu olduğunu söyledi. Keleş ile Münih, Kapadokya ve Ankara'ya tatile gittiğini aktaran İyigör, Münih tatilinin sponsorunun İBB'den milyonlarca liralık vurgun yapan Murat Gülibrahimoğlu olduğunu aktardı. "Bu tatilimizde Murat bana cebinden deste deste para çıkararak, 'Al istediğin alışverişi yap' demişti diyen İyigör, "Alışveriş paramı Murat'tan aldım. Cinsel birlikteliğimi sadece Fatih ile yaşıyordum. Murat Gülibrahimoğlu bu tatilde Rabia Karaca ile birlikteydi ancak kendisi başka kadınlarla da birlikte oldu" dedi. Fatih Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun tatilde sürekli maden ve döküm işleriyle ilgili kendi aralarında sohbette bulunduğunu söyleyen İyigör, "Bununla ilgili sohbetlerde para miktarları konuşuluyordu. Telefonumda bulunan Almanya-Münih fotoğrafları bu tatilin ispatıdır. Fatih Keleş'in İBB Spor Kulübü Başkanı olduğunu bilmiyordum. Fatih ile yaşadıklarım tamamen aşk ilişkimizden kaynaklıydı" diye konuştu.