İş dünyasına uyuşturucu kıskacı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabah erken saatlerinde düğmeye basıldı. Magazin dünyasından iş dünyasına kadar uzanan geniş çaplı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı 7 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile birlikte, dev ilaç firması Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi. Yurtdışında firari olduğu saptanan şüphelilerden birinin kimliği ortaya çıktı. Bu ismin Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç olduğu açıklandı. Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç'a yöneltilen suçlamaların da fuhuş ve uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçları olduğu öğrenildi.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Şüphelilerin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç örneği alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut ve Abdullah Gençal İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığa ifade veren Abdullah Gençal tutuklama talebiyle, Bilal Hancı, 'Konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrolle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise 'yurtdışına çıkış yasağı' ile 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulaması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gençal tutuklanarak cezaevine gönderildi.