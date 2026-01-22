Satana kadar ihale

İzmir'de mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların haraç mezat satışı konusunda adeta birbirleri ile yarışan CHP'li ilçe belediyelerine Foça Belediyesi de eklendi. Çalışanlarının maaşlarını dahi ödemekte zorluk çeken Foça Belediyesi geçtiğimiz yıl alıcısı çıkmadığı için satamadığı 25 konutu tekrar satma kararı aldı.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ

CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın talimatı ile Yeni Foça Mahallesinde yer alan 25 konut tekrar satış listesine kondu. Satış ihalesinin 6 Şubat'ta belediye encümeni aracılığı ile açık ihale yöntemiyle yapılacağı duyuruldu.

119 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Foça Belediyesinin daha önce satamadığı için ihalesini iptal etmek zorunda kaldığı 25 konutun bu sefer satılması halinde belediyenin kasasına bu satışlardan yaklaşık 119 milyon lira kaynak aktarılacak.

DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Belediye Aralık 2025 tarihinde de aynı konutları satışa çıkarmış ancak taşınmazlara alıcı çıkmadığı için ihale iptal edilmişti. Belediye bir önceki satışta ilan ettiği muhammen bedelleri bu satışta da korudu. Taşınmazların muhammen bedellerinde herhangi bir indirim yapılmadığı görüldü.