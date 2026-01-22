Süleyman Şah emin ellerde

Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Karakozak köyü, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin geri çekilmesinin ardından Suriye ordusunun kontrolüne geçti. Suriye ordusu, varılan ateşkes anlaşması kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin çekildiği bölgelerde konuşlanmayı sürdürüyor.

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu Halep'in Münbiç kırsalında yer alan Karakozak köyünde kontrolü sağladı. Suriye Ordusu 76'ncı Tümen Komutanı Seyf Polat Ebubekir, "Bu türbeyi korumak bundan sonra bizim için namus ve vatan borcudur. Bu topraklar Türk yurdudur ve Türk kalacaktır" dedi. 2015 yılında Suriye'deki iç savaş nedeniyle türbe, Türkiye tarafından geçici olarak sınır hattına yakın olan Eşme Köyü'ne taşınmıştı. Türbe, halen Eşme Köyü'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koruması altında bulunuyor.