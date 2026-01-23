Emniyet Müdürü Alperen Süer: Etkileşim için suç işliyorlar

Son dönemde Türkiye'yi derinden etkileyen olaylara şahit olundu. Ahmet Mattia'nın ve Atlas'ın hayatını kaybetmesi herkesi derinden üzdü. Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplanan TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı dinledi. Ergenlerde öfke eşiğinin düştüğünü belirten Göktaş, "Çocuklar sabretmeyi öğrenemiyor. Günlük anlaşmazlıklar kısa sürede fiziksel şiddete dönüşebiliyor. Dizilerde ve dijital oyunlarda tekrar eden 'güç = şiddet' anlatısı; çocukların kahramanlık, aidiyet ve statü arayışını yanlış rol modeller üzerinden şekillendirebiliyor. Özellikle mafya dizilerindeki suçun ve şiddetin ana karakter aracılığıyla normalleştirildiği ve hatta özendirildiği hikâyelerin etkisini göz ardı edemeyiz. Depresif çocuklar daha fazla suça sürükleniyor.

Sosyal medya üzerinden çocuklar çetelere düşüyor. Belirli rakamlarla 'hikâyenin kahramanı' olmayı teklif ediyorlar" dedi. Komisyon, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerini de dinledi. Komisyonunda sunum yapan Emniyet Müdürü Alperen Süer de tüyler ürpertici bir durumu örnek gösterdi. Suça sürüklenen çocukların etkileşim almak için tehdit mesajı attığını anlatan Süer, "Son operasyonda 17 yaşında Şanlıurfa'dan, Adana'dan suça sürüklenen 2 çocuk vardı. Aileye 'Çocuğunu öldürdük, sıra geldi size. Eğer daha çok konuşursan sana daha çok zarar veririz' tarzında mesaj çekiyor. Maksatları, olumlu veya olumsuz etkileşim almak" dedi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Özlem Temur da suça karışan çocuklarda profilin değiştiğini, eskiden çocuğun suça karıştığı zaman mahcubiyet yaşadığını ancak şu an bunun yerini laf söz dinlemeyen, önemsemeyen, işlediği suçu bir prestij olarak gören bir profilin aldığını belirtti.