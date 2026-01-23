İBB’den kreş skandalına tepki çeken savunma

Eyüpsultan'da bir aile, 3 yaşındaki çocuklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde şiddet ve istismara uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Oğulları U.B. için adalete güvendiğini belirten baba, İBB yönetiminin olayı örtbas etmeye çalıştığını kaydetti. Anne de olayın öğretmenlerin aynı yerde çalışmaya devam ettiğini belirtti. İstanbul Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sürecin ciddiyetine dikkat çekerek inceleme başlatıldığını duyurdu. Ailenin şikayeti ve kamuoyuna yansıyan iddialar büyük tepki toplarken, İBB'nin yaptığı açıklamanın suçlamaların ağırlığıyla örtüşmemesi dikkat çekti.

İBB, yazılı açıklamada kamera kayıtlarında iddiaları doğrulayacak herhangi bir bulguya rastlanmadığını ileri sürdü. Açıklamada olayın tüm yönleriyle araştırıldığı savunulurken, asıl tepki çeken nokta ise henüz soruşturma sürerken iddiaların 'kanıtsız' ilan edilmesi oldu. Çocuğa yönelik şiddet ve istismar gibi ağır iddialar karşısında, kurumun önceliğinin mağduriyetin giderilmesi yerine kurumsal sorumluluğu reddetmesi tepki çekti. İBB'nin yaşananlara rağmen skandalın üstü örtmeye çalışması dikkat çekti.