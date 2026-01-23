Kandil’in kirli oyunu bozuldu

Suriye'deki gelişmelerin ardından eylem çağrısı yapan terör yuvası Kandil'in provokasyonu tutmadı. Kandil ve DEM Parti'nin sokağı karıştırma çabasına vatandaş karşılık vermeyince gösterilere katılanlar sadece militan kadro ile sınırlı kaldı. Güvenlik kaynaklarına göre, Suriye'de süreç her zaman Kandil'in baskıları ile yürüdü. Sahada istediğini bulamayan SDG-YPG'nin uluslararası kamuoyundaki desteğini de yitirmesi ile Rakka'dan çekilmek zorunda kalması üzerine Kandil, kirli bir oyunu devre soktu. Kitlelerin karşı karşıya getirilmesi için bayrak indirme provokasyonu yapıldı. Halk bu oyuna gelmedi. Kandil'in çağrısı destek bulmadı.

YURT KIRMIZI-BEYAZA BOYANDI

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik hain saldırı, yurt genelinde büyük tepkiye neden oldu. Saldırıyı kınayan öğrenciler, esnaf ve vatandaş yurdu adeta kırmızı-beyaza boyadı. Birçok ilde kamu kurumlarına Türk bayrağı asıldı, esnaf ve vatandaşlara bayrak dağıtıldı.

BAYRAĞIMIZA SALDIRI ORGANİZE PROVOKASYON

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında bayrak indirme olayına ilişkin değerlendirme yapıldı. MSB kaynaklarının açıklamasında, "Nusaybin'de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasadışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provokasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edildi, gereği yapılıyor. Yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

'BAYRAK HEPİMİZİN BAYRAĞI'

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde vatandaşlar Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki gösterdi. Saldırının Nusaybin'e mal edilmemesi gerektiğini söyleyen Seyfettin Gültekin, "Ülkemize ve devletimize karşı yapılan bir saygısızlık. Bunu asla kabul edemeyiz" dedi. Selman Yıldırım, "Olayın Suriye tarafından gelen kişilerce yapıldığı belli. Bayrak hepimizin bayrağıdır" derken, Abdulvahap Er ise, "Bu olay bizi üzdü" dedi.

'TERÖR TÜNELLERİNİN TAMAMINA YAKINI İMHA EDİLDİ'

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Münbiç'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 93'ü (450 km) başarıyla imha edildi. Böylece Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 752 (Tel Rıfat 302/Münbiç 450) kilometre oldu" dedi. Aktürk, Süleyman Şah Türbesi'nin daha önce buluduğu yerin kurtarılmasına ilişkin ise, "Suriye'de devam eden gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sahada uygun koşulların oluşması durumunda bu konuda gereken yapılacak" dedi.