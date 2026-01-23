Sanal kumara 42 milyon lira ceza

Yasadışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada 11 kuruluşun faaliyetinin durdurulduğu, 4 kuruluşun lisansının iptal edildiği ve 2025 yılında 42 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yasadışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, 2006-2025 döneminde toplam 548 bin 420 yasadışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellendi. Sadece 2024 yılında 232 bin 899, 2025'te ise 84 bin 585 internet sitesi kapatıldı. 2025 yılı itibarıyla 12 bin 548 sunucu ve bağlantı adresi devre dışı bırakıldı. Toplantıda bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık platformlarına yapılan denetimlerin de ele alındığı çok sayıda ödeme kuruluşu ve kripto platformu hakkında adli süreç başlatıldığı belirtilerek, 11 kuruluşun faaliyetinin durdurulduğu, 4 kuruluşun lisansının iptal edildiği bildirildi. Toplumsal caydırıcılığın artırılması amacıyla 2025 yılında toplam 42 milyon 144 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Açıklamada, bahis ve kumar suçlarında cezaların daha da caydırıcı hale getirilmesi için MASAK'a ilave yetkiler verilmesi, finansal kuruluşlara yaptırımların artırılması ve BTK ile Milli Piyango İdaresi'ne yeni yetkiler tanınmasının da gündemde olduğu belirtildi.