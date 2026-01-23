Şimdi de disiplin krizi patlak verdi

İşçi, memur, toplanmayan çöpler derken CHP'li Konak Belediyesi'nde bu sefer de disiplin krizi patlak verdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu edinilen bilgiye göre il başkanlığına CHP'li 2 meclis üyesi için kesin ihraç istemiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılması için dilekçe verdi.

SORUŞTURMA İSTEDİ

İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanan imar plan değişikliğine grup kararına uymayarak ret oyu kullanan 2 meclis üyesi için harekete geçti. Edinilen bilgilere göre Mutlu, partisinin il başkanlığına CHP'li Meclis üyeleri Cemal Küpeli ve Cem Eren hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatılmasını talep etti.

SAYI ARTABİLİR

Kulislerde disiplin talebi ile şikayet edilen 2 meclis üyesine önümüzdeki günlerde yenilerinin ekleneceği öne sürüldü. Mutlu'nun partilisi iki meclis üyesi hakkında kesin ihraç istemiyle il başkanlığına başvuruda bulunması parti içinde ve dışında tepkileri de beraberinde getirdi. İl yönetiminin Mutlu'nun talebini kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu. Eğer talep kabul görürse iki meclis üyesi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilecek.