Cuma hutbesinde ailelere çağrı

Dün cuma namazında camilerde aileleri, gençleri ve kamuoyunu yakından ilgilendiren 'akran zorbalığı' hutbesi okutuldu. Hutbede, "Tek tip elbise giyinmeyi, aynı görünüşe sahip olmayı, suça bulaşmayı, cezaevine girip çıkmayı marifet sayan bu anlayış, gençlerimiz arasında daha fazla görünür hale gelmektedir. Şiddet içerikli sinema, dizi film, oyun ve dijital mecralar ise bu hadiselerin daha da yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Zorbalık, güç değil acizliktir. Alay etmek, eğlence değil hayâsızlıktır. Cana kastetmek, saygınlık değil cehennem ateşidir. Genç kardeşim sana zorbalık değil, nezaket ve zarafet yaraşır" denildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 'akran zorbalığı' konulu hutbede şu ifadelere yer verildi: "Duygularınızı istismar edip kendi kötülüklerine sizi alet etmek, hayallerinizi karartmak ve umutlarınızı çalmak isteyenlere karşı daha dikkatli olmalısınız. Aileler, Allah Resulü Hz. Muhammed'in (SAV), 'Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter' hadisi şerifinde açıkladığı gibi bu kötü gidişata duyarsız olmamalı. Gençlerimizi fitne ve fesat ateşi yakmak isteyen şer odaklarının insafına terk edemeyiz. Aileler, okullar, camiler, kurum ve kuruluşlar, medya, hasılı toplumun bütün kesimleri olarak el ele vermeliyiz. İnsanın mukaddes olan canına ve nesline zarar veren zorbalığa karşı birlikte hareket etmeliyiz. İyiliğin ve merhametin hâkim olduğu, can ve mal güvenliğinin sağlandığı bir toplum inşası için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.