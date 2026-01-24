İmamoğlu’nun diploma davasına ret kararı

İBB'nin rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, diploma iptali davasının duruşması için geçtiğimiz günlerde hâkim karşısına çıkmıştı. İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine ilişkin karara karşı açtığı davanın duruşması İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde görülmesi gerekirken, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. İmamoğlu'nun sahte diplomasının iptali edilmesine karşı açtığı davada, İstanbul 5. İdare Mahkemesi oybirliğiyle davanın reddine karar verdi.