İstanbul’da 100 bin öğrenciye sıcak yemek verilecek

İstanbul Valiliği himayesinde hayata geçirilen "Gönülden Bir Öğün" projesiyle, dezavantajlı ailelerin çocuklarına eğitim öğretim yılı boyunca yemek desteği sağlayacak proje tanıtıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, proje kapsamında 100 bin öğrenciye sıcak yemek vermeyi hedeflediklerini; 20 bin çocuğun yemeğini İstanbul Valiliği'nin karşılacağını, 80 binini ise vakıflar, hayırseverler ve STK'ların karşılayacağını söyledi. Yemek desteği için öğrencilere kart verileceğini belirten Gül, çocukların hesabına aylık 2 bin lira yatırılacağını ve bunun okul kantinlerinde geçerli olacağını kaydetti.