İzmir’de kriz bitmiyor

30 Ekim 2020'de yaşanan İzmir depreminde ağır hasar aldığı için yıkımı gerçekleştirilen eski Buca Cezaevi'nin bulunduğu alanın imar planları, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile CHP İzmir Milletvekili ve aynı zamanda CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan arasında sert rüzgârlar esmesine neden oldu. Buca Cezaevi'nin yıkımının ardından alanın planlanması süreci mahkemelik oldu ve planlar iptal edildi

YEŞİL ALAN OLSUN

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, yerel bir internet sitesine yaptığı açıklamada, "Siyaset yapmak, kazanım elde etmek demektir; mevcut statükoya razı olmak değildir. Siyaset yapıyorsan iktidarla zaman zaman çatışırsın ama uzlaşı noktası da bulursun. Neden alanın tamamı yeşil alan olabilecekken bir kısmının konut olmasına razı olalım?" ifadelerini kullandı. Murat Bakan'ın açıklamalarına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan yanıt gecikmedi. Tugay, "Kendileri üç dönemdir milletvekili. Ya İller Bankası'nı ikna etsinler, burayı bize versinler, biz de yeşil alan yapalım. Ya da bize 18 milyarlık kaynak bulsunlar. Ben de defalarca burayı istedim ama vermediler. Yönetim sorumluluğuna sahip olmadan, ahkâm kesmekle bu işler olmaz" diye konuştu.

BAŞKANIN İŞİ DEĞİL

Murat Bakan ise katıldığı bir televizyon programında Tugay'a yanıt vererek "Bir CHP Meclisi üyesi, İçişleri Politika Kurulu Başkanı'na medya üzerinden cevap vermek Büyükşehir Belediye Başkanı'nın işi değil. Başkanlığına yönelik yapılmış bir negatif açıklamam yoktur. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu hatırlatmak istiyorum kendisine..." ifadelerini kullandı