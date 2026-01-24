Narin’in katilleri cezayı fazla buldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde geçen yıl 21 Ağustos günü ortadan kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni derede bulundu. Diyarbakır'da yapılan yargılamalarda, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran 'çocuğu iştirak halinde öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası aldı. Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay geçen ay anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ile ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onayınca karar kesinleşti. Nevzat Bahtiyar'ın cezasını bozan Yargıtay, "öldürmeye yardım suçundan" 20 yıl hapis ile yargılanmasını istedi.

3 BİN SAYFALIK DOSYA

Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'ın avukatları verilen cezanın haksız olduğunu savunarak, 3 bin sayfadan oluşan dosya ile pazartesi AYM'ye başvuru yapacak.