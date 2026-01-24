Papel Elektronik Para’ya kara para aklama operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ile "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Seyhan İbrahim Yıldırım'ın sahibi olduğu Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizlerinde; yasadışı bahis/foreks ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu belirlendi.

YAZILIMCI, IT PERSONELİ, PROJE YÖNETİCİSİ: Örgütün yapılanması deşifre edildi. Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri belirlendi.

8 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 37'si yakalanarak gözaltına alındı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, TMSF KAYYUM ATANDI: Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital ve finansal delile el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu. Soruşturma kapsamında PAPEL ödeme kuruluşuna TMSFkayyum olarak atandı.