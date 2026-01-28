Ekonomide hedeflerimize ulaşıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir otelde düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu:

Türk müteahhitlerinin küresel ölçekte elde ettiği bu başarılar, mevcut ekonomik konjonktürde çok daha anlamlı hale geliyor. Son 4-5 yıldır dünya ekonomisi gerçekten sancılı süreçlerden geçiyor. Çevremize şöyle bir baktığımızda, etrafımızın adeta bir yangın yeri olduğunu görebiliyoruz.

2025 YILI HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK: 2025 yılı, ekonomide hedeflere büyük ölçüde ulaştığımız, dengelerin tekrar yerine oturduğu, enflasyonla mücadelede önemli kazanımların elde edildiği, ihracat ve turizmde rekorların kırıldığı bir yıl oldu. Enflasyon yüzde 30.89'la son 49 ayın en düşük seviyesine indi. Merkez Bankamızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı. 2002 yılında sadece 27.5 milyar dolardan devraldığımız rezervleri, geçen hafta itibarıyla 205 milyar 177 milyon dolara yükselttik. İstihdamda da aynı tabloyu görüyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranımız son 31 aydır tek haneli seyrini koruyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimizin olumlu etkilerine şahit oluyoruz.

İHRACATIMIZ NET 11.7 MİLYAR DOLAR ARTIŞ GÖSTERDİ: 2025'te Türkiye, üretim gücünü ve rekabetçiliğini koruyarak, mal ihracatında 273.4 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. 2025'te ihracatımız, bir önceki yıla kıyasla net 11.7 milyar dolar artış göstermiştir. Hizmetler ihracatında da hedeflerimizin ötesine geçtik. 2024 yılında 115 milyar dolar olan hizmet ihracatı hedefimizi 117.2 milyar dolarla geride bırakmıştık. 2025 yılında 121 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimize, yıllıklandırılmış olarak daha eylül ayında ulaştık. Hizmetler ihracatımızın, 2025 yılı hedefimizi aşarak, inşallah 122.5 milyar doları bulacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz sene, 2025 yılı için mal ve hizmet ihracatına yönelik hedefimizi 390 milyar dolar olarak paylaşmıştım. Bugün, bakanlığımızın tahminlerine göre; mal ve hizmet ihracatımızın 396.5 milyar dolarla bu hedefi aştığını memnuniyetle ifade etmek isterim. Bu sayede büyüme; çalışanın, üretenin, yatırımcının, gençlerin, kadınların, emeklilerin, 86 milyonun refahına doğrudan yansıyacaktır.

360 DERECELİK GENİŞ BİR VİZYON: Ülkemiz içinde istikrar ve güveni sağlamlaştırırken, dışarıda 360 derecelik geniş bir vizyonla tüm dünyaya ulaşmaya çalıştık. Türkiye'nin ekonomiden ticarete her alanda güçlenmesi için sizlerle birlikte uzun yolculuklara çıktık, kıtalar aştık, daha önce hiç ayak basılmamış yerlere iş dünyamızla adeta çıkarma yaptık. Şimdi emeklerimizin, fedakârlık ve sabrımızın semerelerini birçok alanda toplayacağımız bir döneme giriyoruz.

SURİYE YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Gazze'de mazlumlara sahip çıkmamızın, Suriye'de 13.5 yıl boyunca kardeşlerimize kucak açmamızın, küresel siyasette ilkeli, onurlu, vicdanlı bir duruş sergilememizin bereketini inşallah ziyadesiyle göreceğiz. Özellikle Suriye istikrara ve güvene kavuştukça, bunun olumlu etkilerini, başta biz olmak üzere, tüm komşu ülkeler doğrudan hissedecek. Ticaret hızlanacak, yatırımlar artacak, turizm gelişecek. Suriye yaralarını sarıp yeniden ayağa kalktıkça, bölgemizde artık çok farklı rüzgârlar esecek.

KÜRT KARDEŞLERİM KARDEŞLİĞİMİZE NİFAK SOKANLARA İZİN VERMEYİN

Suriye'de devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz; paralel ordu olmaz. Varılan anlaşmanın ruhuna uygun şekilde meseleyi suhuletle çözmek, yegâne çıkış yoludur. Biz, bu konuda aklıselimin, hırsa ve ihtirasa galip gelmesini istiyoruz. Bilhassa Kürt kardeşlerimden, Kürt vatandaşlarımdan rica ediyorum... Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara lütfen gelmeyin, istismarcılara lütfen prim vermeyin; fitneyi, fesadı körüklemeye çalışanlara itibar etmeyin. Terörün raf ömrü dolmuştur.

TÜRK MÜTEAHHİTLERE ÖDÜL

Erdoğan, inşaat sektörü dergisi ENR'nin (Engineering News Record) "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer alan 45 Türk müteahhitlik firmasına ödüllerini verdi. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu da ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı. Erdoğan ayrıca 8 müşavirlik firmasına da ödül verdi. Sektör, bugüne kadar 137 ülkede toplam değeri 552 milyar doları aşan yaklaşık 13 bin projeye imza attı. Firma sayısı itibarıyla 76 firmayla birinci sırada yer alan Çin'in ardından, 45 firma ile Türkiye küresel müteahhitlik alanında ikinci sırada bulunuyor.