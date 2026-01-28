Emine Erdoğan’a COP31 İklim Zirvesi brifingi

EmineErdoğan, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapması dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında "COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ı üstlendikleri kıymetli sorumluluklar dolayısıyla gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin çevre alanındaki öncü yaklaşımıyla COP31'in, daha adil, daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sunmasını diliyorum" mesajını paylaştı. Ağırbaş 'Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu' unvanıyla COP31 Başkanlığı ve diğer ülkelerin ilgili paydaşlarıyla yakın işbirliği yürütecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da görüşmeye ilişkin açıklamasında "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'yi ziyaret ederek COP31 sürecine ilişkin bilgi verdik, hazırlıklarımızla ilgili istişarelerde bulunduk. 197 ülkeyi bir araya getirecek zirveyle Türkiye; iklim değişikliğiyle mücadelede yol gösteren bir aktör olacak" ifadelerini kullandı.