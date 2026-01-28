İran’ın casus ağı deşifre oldu

MİT ve Emniyet güçlerinin ortak ve titiz çalışmasıyla, İran istihbaratı adına faaliyet gösteren ve İncirlik Hava Üssü'ne yönelik keşiften suikast timi kurmaya kadar uzanan planlar yapan bir hücre çökertildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda savunma sanayii şirketi sahipleri Erhan Ergelen ve Taner Özcan, tekstilci Cemal Beyaz, Remzi Beyaz, Alican Koç ve İranlı Ashkan Jalali gözaltına alındı. 6 şüpheli, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.

SİHA SEVKİYATI PLANLADI

Soruşturmada, hücrenin başında İranlı istihbaratçılar Najaf Rostami ("Haji") ve Mahdi Yekeh Dehghan ("Doktor") olduğu belirlendi. Rostami'nin, Van'da yaşayan Alican Koç'u Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde fotoğraf ve video çekimi yapacak kişiler bulmakla görevlendirdiği tespit edildi. Ankara'da yaşayan İranlı Ashkan Jalali'nin sahibi olduğu Bulaq Robotik ve Arete Industries üzerinden, Türkiye'den KKTC ve Güney Kıbrıs'a SİHA sevkiyatı planlandığı saptandı. Jalali ve Koç'un Ağustos-Eylül 2025'te İran'da özel SİHA eğitimlerine katıldığı belirlendi.

İNFAZ TEKLİFİ ALDIM

Erhan Ergelen ve Taner Özcan'ın Ekim 2025'te İran'a gittikleri, Güney Kıbrıs'a SİHA sevkiyatında rol aldıkları ortaya çıktı. Remzi Beyaz, ifadesinde muhaliflere yönelik infaz teklifi aldığını açıkladı. Şebekenin "Güvercin" kodlu şifreli mesajlarla, drone ticareti görünümü altında faaliyetlerini finanse ettiği belirlendi.