İtirafçı fırtınası

Türkiye, 8 Ekim sabahına magazin ve cemiyet dünyasını sarsan büyük bir operasyon haberiyle uyandı. Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar ve Özge Özpirinçci gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen isimler, kan ve doku örneği testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

SAVCILIĞA İTİRAF DİLEKÇESİ

Soruşturma kapsamında elde edilen veriler, operasyonun kapsamını kısa sürede genişletti. İlk etapta ünlülerin akın ettiği Bebek Otel ve Etiler'de bulunan Kütüphane gibi popüler eğlence mekânlarına baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar sonucunda gözaltı sayısı 50'yi aşarken, soruşturmanın ucu İBB dosyasında milyarlık "hafriyat vurguncusu" olarak adı geçen Murat Gülibrahimoğlu'na ve kiraladıkları özel jetlerle yapılan yurtdışındaki uyuşturucu ve kumar partisi seyahatlerine kadar uzandı. Yaklaşık 4 ay süren takip neticesinde, gözaltına alınan şüphelilerden 88'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevindeki 88 tutuklu, savcılığa adeta dilekçe yağdırdı. SABAH'ın edindiği bilgiye göre, 88 tutukludan 33'ü itirafçı olma talebiyle dilekçe verdi. Bu isimler arasında, uyuşturucu ve fuhuşun merkezlerinden biri olan Bebek Otel'in müdürü Arif Altunbulak, "Cihanna" olarak bilinen magazin yazarı Cihan Şensözlü, İBB'deki vurgundan elde ettikleri milyarlık gelirlerle kiraladıkları özel jetle yurtdışında kumar ve fuhuş partileri veren İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sevgilileri Ayşe Sağlam ve Tuanna İyigör olduğu ortaya çıktı. Bu isimlerin dilekçelerinde "Bildiklerimizi tüm içtenliğimizle anlatmak istiyoruz. Bize bir fırsat verin" dediği öğrenildi.

Operasyonun içeriği kadar tutuklanan profiller de kamuoyunda geniş yankı buldu. SABAH'ın ulaştığı belgelere göre, tutuklananlar arasında hem uyuşturucu ve fuhuş ağına hem de İBB yolsuzluk soruşturmasına dair kritik isimler bulunuyor. 28-30 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşen 22 bin euroluk İstanbul-Kıbrıs özel jet seferinde yer alan ve firari Murat Gülibrahimoğlu ile sevgilisi Rabia Karaca, Fatih Keleş'in sevgilileri Ayşe Sağlam ve Tuanna İyigör ile Kıbrıs'taki kumar partilerine katıldığı belirtilen Merve Eryiğit tutuklanan isimler arasında yer aldı.

3 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF

Bu arada, ünlülere yönelik soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da olduğu 8 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından Çağla Boz, Koray Beşli ve Hakan Yıldız'ın 'kokain' testi pozitif, 5 kişinin örnekleri ise negatif çıktı.

FUHUŞ VE UYUŞTURUCU HATTI ÇÖKERTİLDİ

Operasyonun odağındaki mekânlarda yapılan incelemeler, çarpıcı detaylarda gündeme geldi. Gizli girişleri, özel odaları ve fotoğraf yasağıyla bilinen Kütüphane, VIP odalarda kamera kaydı alınarak şantaj yapıldığı iddia edilen ve liman kısmında özel girişi bulunan Bebek Otel, ünlülerin uğrak noktası olan Limon ve Momo gibi mekânlara baskınlar yapıldı.

MEKÂN SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Ünlü mekânların sahipleri ve yöneticileri de tutuklandı. Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, Bebek İşletme Müdürü Arif Altunbulak, Etiler'deki Kütüphane'nin sahibi Yılmaz Efe, Momo isimli mekânın sahibi Hamdi Burak Beşer ve Limon'un sahibi Yasin Burak Becek gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında yer aldı.