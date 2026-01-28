Kardeşler Ankara’da buluşuyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yarın Türkiye'ye geliyor. Ankara, TürkiyeÖzbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) 4'üncü Toplantısı'na ev sahipliği yapacak. Mirziyoyev'in ziyareti, yalnızca Türkiye-Özbekistan ikili ilişkilerini değil, tarih bağıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı olan iki dost ve kardeş ülkenin bölgesel ve küresel ölçekteki işbirliğini de güçlendirecek.

Özbek Lider Mirziyoyev'in gelişi coşku ve heyecanla beklenirken, TBMM Özbekistan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten, SABAH'a açıklamalarda bulundu. Özbekistan'ın 'ata topraklarımız' olduğunu ve bu kadim coğrafyadaki kardeşlerimizle bağımızın hiçbir zaman kesilmediğini vurgulayan Mesten, şu ifadeleri kullandı:

YENİ VİZYON

Kardeş diyar Özbekistan'ın Cumhurbaşkanı yarın ülkemize geliyor. Görevim vesilesiyle Özbekistan'da yaptığım gözlemlerimden hareketle bir şeyi net söyleyebilirim: Bugünkü Özbekistan 10 yıl öncekinden tamamen fark ediyor. Sayın Mirziyoyev'in girişimleriyle başlatılan 'Yeni Özbekistan' vizyonu etkisini her yerde müşahede ediyorsunuz. Ortada büyük ve derin tarihî temeller üzerine yükselen bir ülke görürsünüz. DÖNÜM NOKTASI: 2026 YILI

Sayın Mirziyoyev'in 26 Aralık 2025'teki Meclis konuşması, 2026'nın ülkede dönüm noktası olacağını, Yeni Özbekistan sürecinin ne kadar düzenli ve hızlı ilerlediğini ortaya koyuyor. İki yıl önce kabul edilen 'Özbekistan 2030' stratejisindeki '2030 yılına kadar GSYİH'de 160 milyar dolar' hedefine 2026 içinde kolayca ulaşılması, yeni hedefin de 240 milyar dolar olarak belirlenmesi söz konusu. Tüm bunlar, son yıllardaki ekonomik reformlar ve yatırımlar sayesinde mümkün oluyor.

GENÇLİKLE İNŞA EDİLİYOR

Sayın Mirziyoyev, Yeni Özbekistan'ı inşasında en çok gençliğe dayanıyor. Rakamlarla konuşmak gerekirse daha önce kreş ve anaokullarında sadece yüzde 27 olan okullaşma oranı, yeni dönemde yüzde 78'i geçti. Yükseköğretimdeki okullaşma 2017'de yüzde 8 iken şu an yüzde 50'lere yaklaştı. 2026'da Yeni Özbekistan eğitim alanında da yeni bir aşamaya geçecek. Buna, Sayın Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti sırasında tanık olacağız. Yurtdışındaki ilk Özbek Okulu'nun temel atma törenine şahitlik edeceğiz.

ÜÇÜNCÜ AYDINLANMA'NIN AYAK SESİ

Nasıl ki 10. ve 11. yüzyıllarda Birinci Aydınlanma Dönemi, 15. yüzyılda İkinci Aydınlanma Dönemi yaşandıysa günümüz Özbekistan'ında da Üçüncü Aydınlanma'nın ayak sesleri geliyor. Bu vizyon her alanda derinlemesine ve zaman kaybetmeden yenilenmeyi, teknolojilere ayak uydurmayı, ekonomiyi kalkındırarak sıradan vatandaşın refahını artırmayı, tarihte olduğu gibi bilgi ve düşünceye dayalı bir medeniyet inşa etmeyi hedefliyor.

ÖZBEKİSTAN İSLAM MEDENİYETİ MERKEZİ AÇILACAK

2026'da Özbekistan'da yaşanacak bir diğer çok önemli gelişme ise Sayın Şevket Mirziyoyev'in iktidarının ilk yıllarında ortaya koyduğu Özbekistan İslam Medeniyeti Merkezi'nin açılışı. Bu azametli mekânın dünyada eşi benzeri olmadığını söylemek abartı değildir. Bu yapının içinde, bizim de tarihimiz olan Özbekistan'ın binlerce yıllık geçmişi modern teknolojilerle yansıtılacak. Merkez kubbesinin tam altında dünyadaki en eski Kuran-ı Kerim'i olan Hz. Osman Mushaf'ı yer alacak. Geçen sene Sayın Mirziyoyev şunları söylemişti: "Özbekistan'ın büyük bir tarihi var. Büyük atalarımızın ortaya koyduğu bilimsel ve kültürel miras, insanlık tarihinde silinmez bir iz bırakmıştır. Bu merkezi ziyaret eden her misafir, böylesine büyük bir tarihe ve kültüre sahip Özbek halkına hürmet ederek ayrılacaktır."

HAYALLER ERDOĞAN VE MİRZİYOYEV İLE GERÇEKLEŞECEK

Kardeş Özbekistan ile ticaret hacmimiz 3.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. 2025'te Özbekistan'daki yatırımcılar listesinde Türkiye'nin 2.6 milyar dolar ile 3'üncü sırada yer alması son derece sevindiricidir. Özbekistan'daki 2100 civarında Türk firması, Özbekistan'ın ekonomisine, kalkınmasına ve istihdamına destek oluyor. Sayın Erdoğan ve Sayın Mirziyoyev gibi liderlerin iradesi ve arkalarında sağlam bir halk desteği ile hayal olan nice idealin gerçekleşeceğinden hiç şüphem yok. Bunun sebebi, ortak değerler ve kardeşlik bağıdır.

ANADOLU'YU AYDINLATAN EVLİYALAR

10'uncu asırdan itibaren atalarımız Maveraünnehir'i terk edip Anadolu coğrafyasını yurt edinmişlerse de bu kadim coğrafyadaki kardeşlerimizle münasebetimiz bugüne kadar hiç kesilmedi. Maveraünnehir'in allameleri tüm dünyayı olduğu gibi Anadolu'yu da yüzlerce yıl aydınlatmıştır. Konya'ya mana getiren Mevlânâ Celaleddîn-i Rumi, Bursa'yı ışıklandıran Emîr Sultan Buhari, Ankara'yı aydınlatan Şeyh Ali Semerkandi, İstanbul medreselerini ilimle nurlandıran Ali Kuşçu, bu topraklardan Türkiye sınırları içine gelen 2500'ün üzerinde âlim ve evliyanın önde gelenleridir. Türkiye Türkleri olarak bu derin ve zengin tarihi aynı zamanda kendi tarihimiz olarak görüyoruz. Bu büyük âlimleri bütün Türk Dünyası'nın ortak değeri kabul ediyoruz.

DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR

Özbek kardeşlerimizde 'Dost başga külfet düştüğünde bilinadi' diye bir deyim var. 'Dost kara günde belli olur' sözünün aynısı. Tarih şahit ki bunlar sadece söz olarak kalmamış. Özbek kardeşlerimiz her zaman ağır günde yanımızda olmuş, elinden gelen desteği esirgememiştir. Yarın Özbek kardeşlerimizin bir diğer önemli desteği tarihe not olarak düşülecektir. Asrın felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023 tarihindeki depremin ardından en çok zarar gören bölgelerden Hatay'ımızda Sayın Mirziyoyev'in talimatlarıyla yapılan "Özbekistan Mahallesi"nin açılışını hep birlikte izleyeceğiz. Ayrıca Özbekçe'deki 'Birleşenler özer (ilerler), birleşmeyenler tozar' atasözünün aynısı Anadolu'da da vardır. Başarılı olabilmek için birlik olmak gerektiği, beraber davranmanın büyük güç sağlayacağı anlamına gelir. Özbek-Türk ilişkileri Sayın Mirziyoyev döneminde güçlendi. Bugün iki taraf da elinden gelen bütün desteği veriyor. YDSK 4'üncü Toplantısı kapsamında Sayın Mirziyoyev'in ülkemizi ziyaretiyle bu ilişkilerin daha da pekişeceğinden eminiz.