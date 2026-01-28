Haberler

Köfteci Yusuf'ta şimdi de veri skandalı: 163 bin kişinin verileri hacklendi

Geçtiğimiz aylarda döner ve köftelerinde domuz eti olduğu tespit edilen ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf şimdi de veri skandalıyla gündeme geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Köfteci Yusuf’un 13.000 çalışanı ve 150.000 müşterisinin kişisel bilgilerinde ihlal yaşandığı duyuruldu. Yaşanan kişisel veri hacklemesinde çalışanların kimlik, iletişim ve özlük verileri ile müşterilerin verileri ele geçirildi. Adalet Bakanlığı tarafından firmaya veri ihlali nedeniyle para cezası verileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 12:00 Son Güncelleme: 28 Ocak 2026 12:23

13 bin Köfteci Yusuf çalışanı ve 130 bin müşterinin bazı bilgileri üçüncü kişiler tarafından ele geçirildi. Köfteci Yusuf'taki veri ihlali 22 Ocak'ta başlamış ve 23 Ocak'ta yetkililer tarafından tespit edilmiş. Veri ihlalinde çalışanların özlük hakları da ele geçirildi.

KVKK'nın Köfteci Yusuf'ta yaşanan veri ihlali nedeniyle yaptığı açıklama şu şekilde; 'Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun "Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler" başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir." hükmünü amirdir. Veri sorumlusu sıfatını haiz Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat San. Tic. AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;