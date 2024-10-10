Son dakika! Bakanlık resmen listeye ekledi: Köfteci Yusuf, vatandaşa domuz eti yedirmiş...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğinde önemli bir dönem başlatarak gıda sektöründeki sahtekarlığı önlemek adına büyük bir adım attı. Her gün taklit, tağşiş ve insan sağlığını tehlikeye atacak gıdaları üreten ve satan firmaları Bakanlık tarafından ifşa ediliyor. Türkiye fast food zincirleri ile faaliyet gösteren Tab Gıda'nın dana eti yerine kanatlı hayvan eti kullandığı, doğal ve organik ürün satışı yaptığını iddia eden baharat zinciri Arifoğlu'nun pul biber yerine kırmızı boya kullandığı tespit edildi. Günlük hayatta binlerce vatandaş tarafından sıklıkla tüketilen birçok bilindik markanında sucuklarında dana eti yerine tek tırnaklı at eşek gibi hayvanların etlerinin kullanıldığı ifşa edildi.
KÖFTECİ YUSUF'UN İKİ İŞLETMESİ LİSTEDE
Güncellenen listeye, son günlerde ürünlerinde domuz eti kullanıldığı iddialarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda "Köfteci Yusuf" olarak bilinen "Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamulleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ" adlı işletme dahil edildi.
İşletmenin Bursa Yenişehir'deki iki şubesinde şubat ayında yapılan denetimlerde köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz etine rastlandığı bilgisi verildi. Bu nedenle şirketin söz konusu işletmeleri "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" bölümüne eklendi.
TAB GIDA'YA AİT MARKALARDA TEK TIRNAKLI ET TESPİT EDİLDİ!
Yayımlanan listelerde Tab Gıda'ya ait Kayseri Forum Arby's, Kayalar Süt gibi bilinen markalar da yer aldı. Et ve et ürünlerinde en çok rastlanan uygunsuzluklar 'mekanik ayrılmış kanatlı eti, at, eşek ve domuz etlerini kapsayan 'tek tırnaklı eti tespiti', 'sakatat tespiti', kırmızı et içinde 'kanatlı eti tespiti' oldu.
ARİFOĞLU DOĞAL ORGANİK BAHARAT DİYEREK KIRMIZI BOYA SATMIŞ!
Arifoğlu markasına ait, Singapur'a ihraç edilen üç baharat ürünü yasak olan ve kanser riski taşıyan endüstriyel boya içerdiği gerekçesiyle toplatılmıştı. Bu olayın ardından Arifoğlu firmasından itiraf niteliğinde bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Türkiye'de yapılan testlerde sudan -boyası- tespit edilmesiyle birlikte satış kanallarındaki ve zincir mağazalardaki ürünler imha edilmek üzere toplanmıştır" denilmiş, toplatma konusunda ise hiçbir delile yer verilmemişti.
İSTANBUL
ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ- TATLI BİBER ÖĞÜTÜLMÜŞ: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ- MARAŞ BİBERİ ACI KIRMIZI PUL BİBER: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ- SUMAK ÖĞÜTÜLMÜŞ: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
ARİFOĞLU BAHARAT VE GIDA SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ- TATLI BİBER TOZ ÖĞÜTÜLMÜŞ: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
ÖZEGE UNLU MAMÜLLER GIDA OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-İRTEN BÖREK: Kıymalı Börek Harcında (Dana Etli) Kanatlı Et ve sakatat (taşlık) tespit edildi.
EMİRHAN BESİCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (EMİRHAN ET MARKET ): Dana-Kuzu Köftesinde kanatlı et tespit edildi.
AY IZGARA KASAP RESTORAN LİMİTED ŞİRKETİ (AY IZGARA KASAP): Dana Köftede Kanatlı et tespit edildi.
AYNUR GÖZ-GÜVEN ET VE TAVUK PAZARI: Dana Köftede Kanatlı et tespit edildi.
ÇETİN ÖZTEKİN-ÇETİN ET VE TAVUK PAZARI: Dana Köftede Sakatat (taşlık) ve kanatlı et tespit edildi.
GÖKHAN TEZEL-MİR PLUS CAFE: Dana Kıymalı İç Harcında (Pişmiş) sakatat (taşlık) Tespit edildi.
GÖKHAN YALÇIN (MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ): Kıymalı Börek Harcında (Dana Etli) Kanatlı et ve sakatat (taşlık) tespit edildi.
HACI ŞAHİN-MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ: Pişmiş Dana Kıymalı İç Harcında Sakatat (baş Eti) tespit edildi.
KARDEŞLER 2 PİDE LAHMACUN VE LAVAŞ SALONU-MEHMETCAN AKIN: Lahmacun Çiğ İç Harcında (Dana Kıymalı) Sakatat (taşlık) tespit edildi.
MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ (MEHMET TÜRKEŞ): Kavrulmuş Kıyma Harcında Sakatat (taşlık) tespit edildi.
ESİBE YILDIZ - BİZİMM YILDIZ ET (BİZİMM): Isıl İşlem Görmüş Kasap Sucukta Sakatat (kalp) tespit edildi.
ÖZ DERYA BÖREK LAHMACUN (MEHMET ŞİRİN YILMAZ): Lahmacun Harcında Sakatat (taşlık) tespit edildi.
URFA YÖREM PİDE LAHMACUN (YUSUF TUTUŞ ): Lahmacun Harcında Sakatat (taşlık) tespit edildi.
ANKARA
ANTEP DÜRÜMEVİ OSMAN KEHYAOĞLU: Çiğ Adana Kebapta Kanatlı et tespit edildi.
AŞ ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. TURZ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (HAMAMÖNÜ KÖFTECİSİ): Dana Adana Köftede kanatlı et tespit edildi.
ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ (HÜSEYİN ERKOCA BEYDANA SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucukta Kanatlı Et tespit edildi.
ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ-HÜSEYİN ERKOCA (KIZILCAHAMAM BEDİRHAN ERKOÇ): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.
KARADENİZ YÖRESEL ÜRÜNLER (ADNAN KAYA AFYON KILIÇ SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Sucukta (Dana) Kanatlı et tespit edildi.
KURMUT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (CAJUN CORNER): Et Hamburgerinde (Çiğ) Kanatlı et tespit edildi.
SİZİN KÖFTECİ RESTORAN GIDA HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: Köftede (Pişmemiş) Tek Tırnaklı et tespit edildi.
YENİ KEBAP 9 (SALİH PEKTAŞ): Patlıcan Kebap Köftesinde (Çiğ) Kanatlı et tespit edildi.SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşa etti! Çay ve salçaya gıda boyası katmışlar: İşte o gıda sahtekarları!