Son dakika! Bakanlık resmen listeye ekledi: Köfteci Yusuf, vatandaşa domuz eti yedirmiş...

ANKARA

ANTEP DÜRÜMEVİ OSMAN KEHYAOĞLU: Çiğ Adana Kebapta Kanatlı et tespit edildi.

AŞ ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE İHTİYAÇ MAD. TURZ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (HAMAMÖNÜ KÖFTECİSİ): Dana Adana Köftede kanatlı et tespit edildi.

ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ (HÜSEYİN ERKOCA BEYDANA SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Dana Sucukta Kanatlı Et tespit edildi.

ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ-HÜSEYİN ERKOCA (KIZILCAHAMAM BEDİRHAN ERKOÇ): Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucukta Mekanik Ayrılmış Kanatlı et tespit edildi.

KARADENİZ YÖRESEL ÜRÜNLER (ADNAN KAYA AFYON KILIÇ SUCUKLARI): Isıl İşlem Görmüş Sucukta (Dana) Kanatlı et tespit edildi.

KURMUT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (CAJUN CORNER): Et Hamburgerinde (Çiğ) Kanatlı et tespit edildi.

SİZİN KÖFTECİ RESTORAN GIDA HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: Köftede (Pişmemiş) Tek Tırnaklı et tespit edildi.

YENİ KEBAP 9 (SALİH PEKTAŞ): Patlıcan Kebap Köftesinde (Çiğ) Kanatlı et tespit edildi.

SON DAKİKA… Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşa etti! Çay ve salçaya gıda boyası katmışlar: İşte o gıda sahtekarları!