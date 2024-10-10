Son dakika! Bakanlık resmen listeye ekledi: Köfteci Yusuf, vatandaşa domuz eti yedirmiş...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğinde önemli bir dönem başlatarak gıda sektöründeki sahtekarlığı önlemek adına büyük bir adım attı. Her gün taklit, tağşiş ve insan sağlığını tehlikeye atacak gıdaları üreten ve satan firmaları Bakanlık tarafından ifşa ediliyor. Türkiye fast food zincirleri ile faaliyet gösteren Tab Gıda'nın dana eti yerine kanatlı hayvan eti kullandığı, doğal ve organik ürün satışı yaptığını iddia eden baharat zinciri Arifoğlu'nun pul biber yerine kırmızı boya kullandığı tespit edildi. Günlük hayatta binlerce vatandaş tarafından sıklıkla tüketilen birçok bilindik markanında sucuklarında dana eti yerine tek tırnaklı at eşek gibi hayvanların etlerinin kullanıldığı ifşa edildi.