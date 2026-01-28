Nijerya ile ticaret 5 milyar dolara çıkacak

Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile yapılan görüşmede 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine bağlılığın teyit edildiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ortak basın toplantısında şunları söyledi:

Nijerya bizim için dost ve müttefik olmasının ötesinde 230 milyonluk nüfusuyla Sahra Altı Afrika'daki en yakın ticaret ortaklarımızdan biridir. Nijerya aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda işbirliği halinde olduğumuz stratejik önemde bir ülkedir.

Afrika'nın bilhassa sahil bölgesinde filizlenen terör örgütleri maalesef tüm kıtanın huzuruna tehdit teşkil ediyor. Tinubu'nun liderliğinde terörle mücadelesinde dost Nijerya halkının yanındayız. Bugün (dün) askeri eğitim ve istihbarat alanlarında daha yakın işbirliği imkânlarını değerlendirdik. Ülkemizin terörle mücadeledeki önemli tecrübesini paylaşmaya hazır olduğumuzu belirttik. Pek çok Nijeryalı gencin ülkemizde eğitim görmesinden mutluluk duyuyoruz. Maarif Vakfımızın Nijerya'da faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Nijerya'nın genç nüfusu için ilave bir imkân sunabileceğimize inanıyorum. İmzaladığımız Eğitim Anlaşması'yla da işbirliğimizin tarihi temelini daha da güçlendireceğiz.

2021'in Ekim ayında Nijerya'ya yaptığım ziyaretle çerçevesini çizdiğimiz işbirliğimizi çok daha ileri taşıyacak kararlar aldık. Bu noktada bizim gibi Nijerya tarafında da istikrarlı siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Görüşmelerimizde 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bağlılığımızı teyit ettik, atılması gereken adımları ele aldık. Ayrıca Nijerya'daki yatırımlarımızı destekleyecek fırsatları görüştük. Tesisinde mutabık kaldığımız Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Kalkınma işbirliği kapsamında ise TİKA'mızın Abuja'da bir ofis açmasıyla birlikte Nijeryalı kardeşlerimizin refahına katkı sağlamayı arzu ediyoruz. Nijerya, Afrika'nın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi konumunda. Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın Nijeryalı kuruluşlarla işbirliğine önem veriyoruz.

DOKUZ ANLAŞMA İMZALANDI

İki ülke arasında savunma işbirliği, eğitim, ticaret, aile alanlarını da içine alan 9 anlaşma imzalandı. Bu kapsamda iki ülke arasında, "Diaspora Siyasası Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı", "Yükseköğretim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Helal Kalite Altyapısı Alanında Mutabakat Zaptı", "Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'ni Tesis Eden Ortak Bildiri (Jetco)", "Askeri İşbirliği Protokolü", "Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması", "Diplomasi Akademisi ile Dışişleri Akademisi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ve "Kadın ve Aile Bakanlıkları Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı.