TBMM’den yapay zeka için 100 maddelik stratejik rapor: Yapay zekâ fonu geliyor

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, aylardır süren çalışmalarının ardından Türkiye'deki yapay zekanın gelişimine ilişkin 860 sayfadan oluşan ve 100 maddelik stratejik tespit ve önerilerin yer aldığı raporunu tamamladı. Rapordaki yapay zeka çalışmalarına yol haritası olacak öneriler özetle şöyle:

"TURCORN"LAR ÇIKARILMALI

* YZ uygulamalarının geliştirilmesine ve milli şampiyonlar çıkarılmasına odaklanılmalı. Ülkemizde YZ uygulamalarını geliştiren "Turcorn"ların sayısının artırılmasına özel önem verilmeli.

* Yetenekli gençleri Türkiye'ye çekecek ve burada kalıcı olmalarını sağlayacak "Yapay Zekâ Yetenek Hızlandırma Programları" tasarlanmalı. Beyin göçü tersine çevrilmeli.