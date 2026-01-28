TBMM’den yapay zeka için 100 maddelik stratejik rapor: Yapay zekâ fonu geliyor
TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu, Türkiye'de yapay zekânın gelişimine ilişkin 860 sayfa ve 100 maddelik raporu tamamladı. Raporda, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin yapay zekâ değişimine uygun olarak güncellenmesi, yapay zekâ güvenlik ve diplomasi stratejisinin oluşturulması ve yapay zekâ fonu kurulması önerilerek ulusal güvenlik ve finansman boyutu öne çıkarıldı. Milletvekillerine ve yargıçlara yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi verilmesinin önerildiği raporda, çocukları yapay zekâdan koruyacak önlemler alınması ve insanları manipüle eden uygulamaların yasaklanması çağrısı da yapıldı. Çip donanım altyapısının geliştirilmesi ve yapay zekâ süper bilgisayar merkezlerinin kurulması gerektiği belirtilen raporda, yapay zekânın istihdam üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi.
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, aylardır süren çalışmalarının ardından Türkiye'deki yapay zekanın gelişimine ilişkin 860 sayfadan oluşan ve 100 maddelik stratejik tespit ve önerilerin yer aldığı raporunu tamamladı. Rapordaki yapay zeka çalışmalarına yol haritası olacak öneriler özetle şöyle:
"TURCORN"LAR ÇIKARILMALI
* YZ uygulamalarının geliştirilmesine ve milli şampiyonlar çıkarılmasına odaklanılmalı. Ülkemizde YZ uygulamalarını geliştiren "Turcorn"ların sayısının artırılmasına özel önem verilmeli.
* Yetenekli gençleri Türkiye'ye çekecek ve burada kalıcı olmalarını sağlayacak "Yapay Zekâ Yetenek Hızlandırma Programları" tasarlanmalı. Beyin göçü tersine çevrilmeli.