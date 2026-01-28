Yapay zekâ fonu geliyor

TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu, Türkiye'de yapay zekânın gelişimine ilişkin 860 sayfa ve 100 maddelik raporu tamamladı. Raporda, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin yapay zekâ değişimine uygun olarak güncellenmesi, yapay zekâ güvenlik ve diplomasi stratejisinin oluşturulması ve yapay zekâ fonu kurulması önerilerek ulusal güvenlik ve finansman boyutu öne çıkarıldı. Milletvekillerine ve yargıçlara yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi verilmesinin önerildiği raporda, çocukları yapay zekâdan koruyacak önlemler alınması ve insanları manipüle eden uygulamaların yasaklanması çağrısı da yapıldı. Çip donanım altyapısının geliştirilmesi ve yapay zekâ süper bilgisayar merkezlerinin kurulması gerektiği belirtilen raporda, yapay zekânın istihdam üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi.