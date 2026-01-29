Meclis dünya parlamentolarındaki “dil ve üslubu” araştırdı: Türkiye parlamento kurallarının eksiği yok, fazlası var!

TBMM Genel Kurulunda Meclis başkanlarının tüm uyarılarına rağmen, kimi parlamenterlerin yaralayıcı söz, hakaret ve hatta sinkaflı küfürleri bir türlü engellenemezken, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı (ARMER) dünya parlamentolarındaki dil ve üslup ve yaptırımlarını araştırdı.

KUTUPLAŞMAYI ARTIRIR

Araştırmada, parlamentolarda kullanılın dil ve üslubun sadece politikacıların kişisel ifadelerini yansıtmakla kalmayıp, siyaset kurumu ve toplumun ahlaki değerleri hakkında da bilgi verdiği kaydedildi. Parlamentolarda kullanılan dilin zaman zaman demokratik tartışmasının ötesine geçerek yaralayıcı ve aşağılayıcı bir nitelik kazandığına dikkat çekilen araştırmada, "kişisel saldırılar, hakaretler ve küfürler de dâhil olmak üzere aşağılayıcı, kışkırtıcı veya tehdit edici ifadeler parlamentoya uygun değildir. Bu tür ifadeler, demokratik süreçlerin güvenilirliğine, meclisin saygınlığına ve çalışma düzenine zarar verebilir. Ayrımcı, tehditkâr, aşağılayıcı ifadeler toplumdaki kutuplaşmayı da artırabilir" tespiti yapıldı.