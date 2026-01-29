SON DAKİKA… Rüşvet baklava kutusundan çıkmıştı! CHP’li Niyazi Nefi Kara'dan akılalmaz savunma…
SON DAKİKA… Antalya’da CHP’li Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonunda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, elinde rüşvet paralarının saklandığı baklava kutularıyla yakalandı! Görevden alınan ve bugün hakim karşısına çıkan eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara’nın rüşvet parasıyla ilgili yaptığı savunma şaşkınlık yarattı.
Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında; Niyazi Nefi Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı görüntülenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Niyazi Nefi Kara, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kara, tanıklardan K.B.'nin Hüseyin Cem Gül'e para verdiği söyleminin gerçek olmadığını savundu.
"BEN İSTESEM SIRAYA GİRERLERDİ..."
Cezaevinde aylardır ses kayıtlarını okuduğunu belirten Kara, "Beyin cerrahı olarak beyin kalmadı. O baklava görüntülerinde asıl mağdur Engin Tüter değil, benim. Türkiye'de tüm hastalarım buna inanmadı. 'Nefi Bey bunu yapmaz' dedi. 200 oda yapılması gereken yere 400 oda yapanlar, kara para aklıyor. Manavgat Belediyesi'ne kumpas kuruldu. 13 yaşında Manavgat'tan ayrılmış, ilçeyi iyi bilen biri değilim.
Ben istesem, otellere, '100'er bin avro getirin' desem sıraya girerlerdi. Bütün korkuları, kaçaklarının olması. Zafer S.'nin televizyon kanalına ödediği 6,6 milyon liradan haberim yok. Zafer S.'nin 'Ruhsat başvurumu beklettiler' iddiası yalandır. Ayrıca bahse konu evi 4,5 milyona satın aldım. Aleyhime yönelik tüm şahısların iddialarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.