SON DAKİKA… Rüşvet baklava kutusundan çıkmıştı! CHP’li Niyazi Nefi Kara’dan akılalmaz savunma…

MÜŞTEKİ: HARACA DÖNEN İSTEKLERDEN ŞİKAYETÇİYİM Tutuklu sanıklardan Sıla Ceyhan Berkaya da temizlik ihalesinin verilmesine ilişkin yetkisi bulunmadığını ifade etti. Tanık ve sanıklarla yakınlığı bulunmadığını belirten Berkaya, kimseden para almadığını söyledi. Berkaya, tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık Mesut Kara ise hakkındaki dolandırıcılık beyanlarını kabul etmediğini, Niyazi Nefi Kara döneminde zenginleştiğine ilişkin tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Müşteki Zafer S. de sanıkların kendisine 150 milyon liradan fazla ceza yazdığını, haraca dönen isteklerden dolayı şikayetçi olduğunu belirtti.

TÜTER: AĞLAMA KRİZLERİM BAŞLADI Tutuklu sanık Mehmet Engin Tüter de kendisine baklava kutusunda getirilen paranın Zafer S.'den alındığını, parayı getiren C.C.'nin açıkladığını söyledi. Tüter, "Kamuoyuna yansıyan videoda C.C., 'Sana verecek olduğum komisyon' ifadesini kullanıyor. Ben kendisiyle hiçbir zaman komisyon anlaşması yapmadım. Alkol istemedim. Bu videoda yaşanan kurgu dolu kumpastır. Tutuksuz yargılanmayı istiyorum. 5 metrekare bir odada, 7 aydır kimseyle görüşmeden yaşıyorum. Bir avlumuz dahi yok. Ciddi sağlık sorunları yaşıyorum. Depresyon ilacı kullanıyorum. Ağlama krizlerim başladı. İlkokula yeni başlayan kızım var. Tahliyemi istiyorum, en kötü ihtimalle ev hapsini talep ediyorum" diye konuştu. Savunmasının ardından rahatsızlanan sanık Tüter, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.