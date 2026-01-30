Portekiz için gemi üretimi başladı

Türkiye'nin, Portekiz Deniz Kuvvetleri için üreteceği iki Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi'nden ilkinin kızağa koyma töreni İstanbul'da Ada Tersanesi'nde düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katıldı. Bakan Güler, Türkiye-Portekiz diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılına dikkat çekerek projenin iki ülke arasındaki işbirliğinin somut göstergesi olduğunu söyledi. 17 Aralık 2024'te imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilen gemilerin, Portekiz Donanması'nın operasyonel kabiliyetini artıracağını ve NATO'ya katkı sağlayacağını vurguladı. Projenin Türkiye savunma sanayiinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu belirtti.