Otele gelenleri kayıt altına aldılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu, fuhuş ve kumar soruşturması kapsamında Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'in, VIP uyuşturucu partileri, fuhuş organizasyonları ve kumar faaliyetlerinin merkezi haline getirildiği iddiaları itiraflarla somutlaştı.

Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ile Yıldırım'ın rezidansında krupiyelik yapan Mehmet Çobanoğlu cezaevinden verdikleri dilekçelerle itirafçı oldu. Altunbulak, Yıldırım'ın otele gelen işadamları, holding patronları ve ünlü isimleri sistematik biçimde takip ettiğini, otel kameralarına cep telefonundan anlık erişim sağladığını, kimlerin ne zaman ve kiminle geldiğini özel olarak sorguladığını anlattı.

Altunbulak ayrıca Mahmut Uğur Ziylan'ın otelde 9 kez kalarak uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediğini belirtti.