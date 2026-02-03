500 milyon dolar Türkiye’ye iade edilecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Veysel Şahin hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bahis baronu Veysel Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen yurtdışındaki firari Şeref Yazıcı, soruşturmaya eklendi. Yasadışı platformlar üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu tespit edilen Şeref Yazıcı hakkında, "7258 Sayılı Yasa'ya muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İADE SÜRECI BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında MASAK'tan alınan raporda, Şahin'in yöneticisi olduğu saptanan Yazıcı'nın haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheliye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına Sulh Ceza Hâkimliği tarafından el konuldu. Şeref Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkları, hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu. 500 milyon dolarlık miktarın Türkiye'ye iade süreci başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yasadışı platformlar üzerinden bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sağladığı tespit edilen Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konulmuştu. 460 milyon euro'luk kripto varlık hesabı dondurulan Şahin'in mal varlığının Türkiye'ye iadesi için harekete geçilmişti.